Из-за гигантского черного облака в Стамбуле наступила ночь Явление длилось всего несколько минут
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
11:18 (мск), источник: m24.ru

За сутки в РФ выявили 7 041 случай COVID-19

За минувшие 24 часа медики выявили 7 041 новый случай заражения COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

По данным медиков, не смогли побороть заболевание 35 человек. Госпитализировали за прошедший день 1 064 пациента. Это на 5,5% меньше, чем 19 апреля.

Увеличение госпитализаций зафиксировали в 40 российских субъектах, снижение — в 36 регионах. Вылечились от COVID-19 за указанный период 7 752 человека. Это на 8,8% меньше, чем накануне.

Ранее стало известно, что на территории России выявили четыре случая заражения подвариантом коронавируса «Арктур». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, созданные в РФ ПЦР-тесты способны определять этот штамм.

«Арктур» обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет, а само заболевание проходит в виде ОРВИ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Три навеса сухие ноги появятся на ТПУ Славянский бульвар
Россиянам рассказали о самых выгодных направления туризма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус