13:51 (мск), источник: РБК Life
В Гонконге найдена сверхъядовитая кубомедуза с 24 глазами
Это абсолютно новый вид опасных для жизни организмов.
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Ученые из Гонконгского баптистского университета обнаружили загадочное существо с 24 глазами в пруду заповедника Май По в Гонконге. Специалисты провели исследование ДНК организма и пришли к выводу, что это абсолютно новый вид медузы, который принадлежит к семейству ядовитых кубомедуз. Об этом сообщает Daily Mail.
Найденный организм отличается прозрачным телом размером около 2,5 см и тремя длинными щупальцами. У медузы более 20 глаз, которые разделены на четыре группы, расположенные по шесть штук в каждом из четырех углов квадратного купола.
К слову, это первый случай обнаружения нового вида кубомедуз в Китае. Профессор Цю Цзяньвэнь подтвердил, что такие медузы действительно редко встречаются в водах Китая. По мнению исследователя, эта находка свидетельствует о «богатом разнообразии» морской жизни на территории Гонконга.
Коробчатые медузы получили свое название из-за необычной квадратной формы. Еще одной особенностью этих существ стало наличие в щупальцах большого количества яда, который может вызвать паралич, временную остановку сердца и даже смерть всего через несколько минут после укуса. Даже небольшое количество яда одной кубомедузы способно без проблем убить до 60 взрослых мужчин. К слову, на сегодняшний день самым ядовитым морским животным в мире считается именно австралийская кубомедуза.