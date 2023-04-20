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13:51 (мск), источник: РБК Life

В Гонконге найдена сверхъядовитая кубомедуза с 24 глазами

Это абсолютно новый вид опасных для жизни организмов.

Источник: Hong Kong Baptist University

Ученые из Гонконгского баптистского университета обнаружили загадочное существо с 24 глазами в пруду заповедника Май По в Гонконге. Специалисты провели исследование ДНК организма и пришли к выводу, что это абсолютно новый вид медузы, который принадлежит к семейству ядовитых кубомедуз. Об этом сообщает Daily Mail.

Найденный организм отличается прозрачным телом размером около 2,5 см и тремя длинными щупальцами. У медузы более 20 глаз, которые разделены на четыре группы, расположенные по шесть штук в каждом из четырех углов квадратного купола.

К слову, это первый случай обнаружения нового вида кубомедуз в Китае. Профессор Цю Цзяньвэнь подтвердил, что такие медузы действительно редко встречаются в водах Китая. По мнению исследователя, эта находка свидетельствует о «богатом разнообразии» морской жизни на территории Гонконга.

Коробчатые медузы получили свое название из-за необычной квадратной формы. Еще одной особенностью этих существ стало наличие в щупальцах большого количества яда, который может вызвать паралич, временную остановку сердца и даже смерть всего через несколько минут после укуса. Даже небольшое количество яда одной кубомедузы способно без проблем убить до 60 взрослых мужчин. К слову, на сегодняшний день самым ядовитым морским животным в мире считается именно австралийская кубомедуза.

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