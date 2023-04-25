Исследование Новостей Mail.ru: чем россияне занимаются на дачах

Только у каждого второго из опрошенных нами пользователей (49% старше 50 лет, а 37% относятся к возрастной категории 36 — 49 лет) нет дачного или садового участка, а о его наличии заявили 75 человек из 100. Среди них мы и решили выяснить, какие необычные хобби они выбирают для занятий на даче и как много пользователей ездят «сажать картошку».
Согласно результатам опроса, 41% респондентов занимаются выращиванием огородных культур, каждый пятый (23% респондентов) увлекается цветоводством. «Сама ничего не выращиваю, но помогаю выращивать урожай своей маме, так же дача для меня это средство отдыха после рабочей недели», — рассказывает пользовательница Новостей Mail.Ru.
Несмотря на то, что «шашлычный набор» — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг, — подорожал на 8%, продажи в натуральном выражении подскочили на 19%. Среди любителей шашлыков оказались и наши 10% пользователей, которые сказали, что выбирают готовку на мангале как предпочтительный вид отдыха на садовом участке. Так же эти люди выбирают дачу в качестве альтернативного отдыха после трудовых будней, например, чтобы собирать грибы, заниматься пчеловодством или ходить в баню: «На даче всегда нужно и поработать, и отдохнуть. Все сочетаем».
Многие респонденты ответили, что выбирают дачу как альтернативу жизни в городе, проживая на участках по полгода, «отдыхая духовно и физически».
Среди необычных увлечений на даче опрошенные россияне назвали наблюдение за астрономическими объектами и явлениями, создание фигурок из цемента, реставрацию автомобиля, занятие строительством и декоративным садом.
Ранее мы рассказывали о главных страхах дачников. Так, грызуны или насекомые не станут угрозой урожаю при правильной обработке участка. А чтобы уберечь себя от садовых краж, эксперты рекомендуют увозить все ценные вещи и застраховать имущество.
Если вы уже приблизились к открытию своего дачного сезона и так же, как и наши пользователи, любите проводить время за приготовлением шашлыка, но хотите попробовать чего-то новенького, то советуем вам изучить секреты приготовления блюд на мангале. И не забывайте, что шашлык жарят на углях, а не на открытом огне! Отличного вам дачного отдыха.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 18—19 апреля. В опросе приняли участие 5 тысяч человек из 51 региона России. 57% респондентов составили женщины, 43% — мужчины.