15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французский парфюмер воспроизвел аромат Луны
Он ориентировался на первое впечатление Базза Олдрина от спутника.
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В журнале Nature появилась статья об «арома-скульпторе» и научном консультанте Мишеле Мойсеффе, который живет и создает духи в своей домашней лаборатории на юге Франции. В последнее время он работал над созданием запаха Луны для выставки в Space City, что пройдет в тулузском музее.
Мишель воспроизвел запах Луны на основе рассказов первых астронавтов, ступивших на ее поверхность полвека назад. Точнее, на воспоминаниях Базза Олдрина.
«Луна пахнет сгоревшим порохом. Именно такой запах почувствовал Базз Олдрин, когда снял шлем в лунном модуле на Луне в 1969 году, сразу после того, как покинул поверхность Луны», — написал Мойсефф.
Позже в 2015 году Олдрин дополнил свое описание аромата спутника. Он сказал, что запах Луны похож на горящий уголь или пепел в камине.
Недавно специалисты Европейской психиатрической ассоциации выяснили, что телесные запахи облегчают признаки социофобии. При этом ученые предполагают, что эффект может оказывать просто физическое присутствие другого человека рядом.
Олеся Маевская