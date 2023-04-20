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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

NASA записало «песню» магнитного поля Земли

В обычной жизни мы не способны услышать столь низкочастотные волны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американское космическое агентство опубликовало запись звуков магнитного поля Земли, которая была создана участниками проекта гражданской науки HARP (Heliophysics Audified: Resonances in Plasmas). «Песня» появилась в результате взаимодействия земной магнитосферы с солнечным ветром, когда заряженные частицы заставляют линии магнитного поля вибрировать подобно струнам арфы, производя сверхнизкочастотные волны.

Человеческое ухо не способно воспринять частоты этих волн. Участники HARP разработали интерактивный инструмент. Он переводит зарегистрированную спутниками системы THEMIS информацию (занимается исследованиями земной магнитосферы и ее взаимодействия с солнечным ветром) в привычный для людей звуковой формат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно ученые NASA превратили спутниковые снимки морей и океанов в музыку. Можно даже попробовать создать свою «симфонию».

Олеся Маевская

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