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16:47 (мск), источник: ТАСС

SpaceX осуществила тестовый запуск ракеты-носителя с кораблем Starship

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках первого испытательного орбитального запуска. Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт 120-метровой ракеты со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас) состоялся в 08:34 по местному времени (16:34 мск). Ожидается, что первая ступень ракеты приводнится недалеко от побережья штата Техас в Мексиканском заливе, в то время как сам космический корабль выйдет на околоземную орбиту и позднее приводнится в Тихом океане близ штата Гавайи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечали ведущие трансляции, испытательный запуск может считаться успешным, если ракета оторвется от стартового стола. Чем дольше продлится испытательный полет Starship, тем больше данных удастся собрать специалистам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска.

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