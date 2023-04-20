16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рядом с оживленным парижским вокзалом обнаружен древний некрополь
Находка позволит ученым понять жизнь жителей древней столицы через их похоронные обряды и ДНК.
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Всего в нескольких метрах от оживленного железнодорожного вокзала в центре Парижа обнаружен древний некрополь с 50 могилами, пишет Phys.org. Ранее строители чуть не наткнулись на кладбище во время многочисленных дорожных работ на протяжении нескольких лет, а также строительства вокзала Порт-Рояль на историческом Левом берегу в 1970-х годах.
Одна из исследователей некрополя, антрополог Французского национального института профилактических археологических исследований Камиль Колонна, сообщила, что есть «веские подозрения» считать это место частью Лютеции. Этот галло-римский город был предшественником современной французской столицы почти 2000 лет назад.
Ученые предполагают, что обнаруженный некрополь — южная часть «Сен-Жака» — крупнейшего места захоронения в Лютеции, ранее частично раскопанного в 1800-х годах. Могилы были разграблены, а кладбище, в итоге, зарыто. Считается, что найденные останки мужчин, женщин и детей принадлежат к паризиям — галльскому народу из Лютеции, жившему под контролем Римской империи.
Скелеты были похоронены в деревянных гробах, которые теперь можно было узнать только по гвоздям. Археологи нашли в могилах обувь, керамическую посуду, украшения, шпильки и пояса. Также был обнаружен целый скелет свиньи и другого маленького животного в отдельной яме, которая, вероятно, служила местом жертвоприношения.
Недавно в Британии нашли ритуальный комплекс бронзового века. По мнению специалистов, люди посещали это святилище еще четыре тысячи лет назад.
Олеся Маевская