В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В фотоловушку приморского заповедника попал леопард Папы Римского

На кадрах хищник лакомится добычей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В официальной группе во «ВКонтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появилось видео с леопардом Leo 252M или Мартином Фьерро. Этот хищник получил свое благородное имя от своего Хранителя — Римского Папы Франциска.

Как пишут сотрудники зоопарка, «здоровый и упитанный хищник несколько дней сытно трапезничал крупной особью пятнистого оленя. Он регулярно возвращался в свою “столовую”, заглядывая и на “ночной перекус”».

Leo 252M обитает на участке у полуострова Гамова, где леопардов не видели уже много лет: считается, что места непригодны для хищников из-за пожаров и браконьерства. Но после включения в состав нацпарка «Земля леопарда» и создания здесь оленефермы под руководством АНО «Дальневосточные леопарды» экосистема восстановилась, а леопарды снова появились в этих краях.

Недавно на видео попала «денежная кошка» из дальневосточного заповедника.

Олеся Маевская

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