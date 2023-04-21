Когда сажать рассаду: календарь огородных работ на весну и лето 2023 года

Как сделать это грамотно и получить вкусные и полезные овощи и зелень летом — в материале «Ленты.ру».
Рассадой называют молодые растения, которые выращивают в домашних условиях для последующей пересадки в открытый грунт, теплицу или парник.
- овощи: томаты, перцы, баклажаны и огурцы, белокачанную и цветную капусту, лук;
- зелень: петрушку, базилик, мелиссу, салат;
- цветы: петунию, бархатцы, настурцию, бальзамин.
В целом рассадой можно вырастить что угодно, даже картофель. В большинстве российских регионов это вынужденная мера, к которой приходится прибегать из-за погоды и частых заморозков даже во второй половине весны.
При разведении рассады важно учитывать качество семян, грунта и общие условия содержания саженцев как во время домашнего проращивания, так и после высадки в открытый грунт.
Основные правила при посеве семян на рассаду:
- не использовать просроченные, поврежденные или некачественные семена, на которых есть налет или плесень;
- внимательно подбирать грунт отдельно для овощей и цветов;
- не торопиться с высаживанием рассады в открытый грунт.
Как правильно выбрать время для посадки рассады
Время посадки рассады определяется по двум признакам:
- вегетационный период конкретного растения;
- климат региона, температура почвы.
Эксперт в области садоводства и огородничества, автор книги «Не просто огород. Как получать южный урожай на севере» Светлана Самойлова в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что при высадке рассады в первую очередь нужно ориентироваться именно на температуру почвы.
Если на глубине примерно 15 сантиметров (размер земляного кома рассады) земля прогреется до 12 градусов, то можно сажать перец, если в районе 9−10 градусов — пора сажать томаты.
Измерить температуру можно специальным термометром для почвы или воды.
Что касается сроков проращивания конкретных растений, рассчитать даты для посева можно по таблице:
|Культура
|Средний вегетационный период
|Возраст рассады
|Срок появления всходов
|Арбуз
|ранние сорта: 65-80 дней, среднепоздние сорта: 85-95 дней, поздние сорта: 88-110 дней
|20-25 дней
|3-7 дней
|Базилик
|140-160 дней
|45 дней
|Баклажан
|ранние сорта: 100-110 дней, среднеспелые сорта: 120-140 дней
|Дыня
|ранние сорта: 63-75 дней, средние сорта: 78-90 дней, поздние сорта: 95-135 дней
|Земляника
|Кабачок
|40-60 дней
|Капуста белокочаннаяа
|ранние сорта: 85-100 дней, средние сорта: 100-130 дней, поздние сорта: 140-180 дней
|Картофель
|ранние сорта: 40-70 дней, среднеспелые сорта: 75-90 дней, поздние сорта: 95-120 дней
|Огурец
|ранние сорта: 37-45 дней, среднеспелые сорта: 45-55 дней, поздние сорта: 55-70 дней
|20-25 дней для открытого грунта, 30-35 дней для теплиц
|Перец
|ранние сорта: 80-110 дней, среднеспелые сорта: 110-125 дней, поздние сорта: 130-150 дней
|Сельдерей
|140-200 дней
Томаты
|ранние сорта: 70-100 дней, среднеспелые сорта: 111-125 дней, поздние сорта: 115-130 дней
|высокорослые: 50-60 дней, среднерослые: 50-55 дней, штамбовые: 40-45 дней
|Тыква
|ранние сорта: 95-100 дней, среднеспелые сорта: 100-120 дней, поздние сорта: 125-150 дней
Почему важно выбрать правильное время для посадки рассады в открытый грунт
От правильного выбора времени для посадки рассады зависит не только количество, но и качество урожая.
Если вы слишком рано высадите рассаду, вы можете ее потерять в результате заморозков, и я ежегодно наблюдаю, как это происходит. Часто садоводы торопятся, не сверяются с прогнозом погоды, им кажется, «вот пара теплых дней наступила, и пора сажать». В итоге — слезы по поводу потерянной рассады, и приходится ее покупать.
По словам специалиста, даже если преждевременно посаженные растения не замерзнут, они точно испытают шок от затяжных заморозков по ночам. В результате рост саженцев затормозится, урожай поспеет на две, а то и четыре недели позже.
Когда высаживать овощные культуры в 2023 году
При высадке в открытый грунт помимо погоды и температуры почвы следует учесть возраст рассады. Поэтому решение о переносе растений на постоянное место — в огород — принимается индивидуально. При посеве также можно ориентироваться на лунный календарь. В зависимости от фазы Луны определяются даты, благоприятные не только для высадки растений, но и для других садовых работ. Считается, что посаженные в этот период культуры вырастают сильными и плодородными.
Благоприятные дни для посадки рассады овощей по лунному календарю в 2023 году:
- томаты, перец, кабачки, капуста, тыква — 20—26 апреля, 22—29 мая, 1−4 и 26—30 июня;
- огурцы и лук — 20—26 апреля, 19—24 мая, 18−20 и 26—27 июня;
- все корнеплоды (картофель, редис, морковь, свекла и пр.) — 7−10 и 17—18 мая, 5−6 и 14—18 июня.
Когда высаживать зелень в 2023 году
По словам Светланы Самойловой, при посеве зелени сразу в грунт в первую очередь нужно ориентироваться на погоду. Сеять можно, если заморозков в ближайшие две недели не ожидается. Обычно в северных регионах и средней полосе России это происходит не раньше мая.
При этом эксперт утверждает, что в случае с зеленью бояться морозов не нужно. Семена «чувствуют» предстоящие холода, и в случае наступающих заморозков они будут просто лежать в земле и взойдут лишь в благоприятное время.
Благоприятные дни для посадки рассады зелени по лунному календарю в 2023 году:
- петрушка, укроп, сельдерей, салат, шпинат и прочие — 20—26 апреля, 19—24 мая, 18−20 и 26—27 июня.
Когда высаживать цветы в 2023 году
Здесь, как и в случае с зеленью, Самойлова рекомендует ориентироваться на погоду.
Цветы мы тоже высаживаем только тогда, когда уже не ожидается заморозков и если ночами температура не опускается ниже плюс 6 градусов.
Высаживать эти растения в открытый грунт специалист советует в начале мая. Причем, как и зелень, цветы могут почувствовать предстоящие холода — в таком случае они будут расти только тогда, когда им ничто не будет угрожать.
Благоприятные дни для посадки цветов по лунному календарю в 2023 году:
- розы, многолетние, луковичные цветы — 20—26 апреля, 22—29 мая, 1−4 и 26—30 июня;
- одно-двухлетние цветы, газонные и лекарственные травы, вьюны и лианы — 20—26 апреля, 19—24 мая, 18−20 и 26—27 июня;
- лекарственные растения с корневищами типа валерианы и калгана — 7−10 и 17—18 мая, 5−6 и 14—18 июня.
Как выбрать грунт для посадки рассады
Грунт для рассады можно купить в садовом магазине или сделать самому, главное — земля должна соответствовать ряду требований.
Каким должен быть грунт для рассады:
- насыщенный макро- и микроэлементами, а также полезной микрофлорой;
- легкий, пористый и рыхлый, чтобы к корням растений поступал кислород;
- водородный показатель почвы не должен превышать отметку 6,5−7;
- чистый от токсинов, которыми земля загрязняется вблизи автотрасс и промышленных предприятий;
- не содержащий компонентов, процесс разложения которых превышает температуру 30 градусов Цельсия.
Я советую всегда делать свой грунт. У меня уже мой собственный просеянный компост, я его с осени просеиваю прямо в тачке, смешиваю с небольшим количеством золы и раскладываю в мешки. Мешки эти у меня находятся на промораживании — я оставляю их до новогодних каникул прямо у ворот на садовом участке.
По словам эксперта, промораживание позволяет избежать появления болезней и вредителей. Если же использовать покупной грунт, то выбирать лучше средний по цене и обязательно добавлять в него золу, чтобы не допустить грибковых заболеваний.
Что касается емкости для проращивания семян — можно использовать как пластмассовые, так и торфяные горшки и ящики. Пластиковые емкости доступны, просты в использовании и вопреки стереотипам являются безвредными для растений. Торфяные горшки хороши тем, что не требуют пикировки — рассаду в открытый грунт можно помещать прямо в них. Пористые стенки позволяют рассаде дышать, кроме того, они не содержат болезнетворных примесей и организмов.
|Что такое пикировка?
|Пикировка — процесс пересадки молодого растения из общей емкости с рассадой в отдельный горшок. Часто процедура подразумевает прищипывание стержневого корня во время пересадки — это необходимо, чтобы корневая система начала ветвиться.
Керамические емкости тоже хороши, однако на подоконнике они занимают достаточно много места и при пересадке растений с длинными стержневым корнями могут их повредить.
Как ухаживать за рассадой
Рассада требует ухода и в период домашнего проращивания, и после высадки в открытый грунт. В домашних условиях, как и в огороде, саженцам необходимы вода, свет и питание.
Как правильно поливать рассаду
Грунт в контейнере с рассадой должен оставаться слегка влажным. Эксперты тематического портала «Сад и огород 24» советуют поливать из распылителя или лейки с душевой насадкой. Также можно поставить емкость с рассадой на поддон и поливать растения снизу — это стимулирует развитие разветвленной корневой системы.
Светлана Самойлова советует обязательно предусмотреть в горшках дренаж, чтобы в случае перелива лишняя влага не застаивалась, вызывая гниение корней.
В открытом грунте и теплице режим полива определяется индивидуально для каждого растения.
Как подобрать освещение для рассады
Если солнечного света из окна кажется мало, авторы портала «Сад и огород 24» рекомендуют использовать специальные фитолампы с фиолетово-розовым спектром свечения. Лампы накаливания в качестве подсветки рассматривать не стоит — они вырабатывают слишком много тепла и слишком мало света.
Из люминесцентных подойдут лампы с холодным спектром свечения. Для подсветки одного подоконника хватит одной такой лампы мощностью 30 ватт. Ее можно комбинировать с фитолампой, тогда обе они должны обладать мощностью по 18 ватт.
Как подкармливать рассаду
Что касается подкормок, я не советую так уж часто подкармливать рассаду. Свою рассаду я подкармливаю максимум один раз уже через две недели после пикировки. Использую гумат калия, уменьшив дозировку в три раза по сравнению с той, что на инструкции.
Таким образом, при правильном уходе за рассадой в домашних условиях и соблюдении правил высадки саженцев в открытый грунт можно получить хороший урожай даже в северных широтах и за неимением плодородных черноземных почв.