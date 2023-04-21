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10:23 (мск), источник: Известия

Россияне столкнулись с трудностями при регистрации в качестве безработных

Россияне сталкиваются с трудностями при регистрации в качестве безработных в центрах занятости населения (ЦЗН). Это происходит в том числе из-за нехватки необходимых цифровых компетенций, говорится в исследовании РАН (имеется в распоряжении «Известий»).

Источник: AP 2022

Эксперты связывают проблемы с принятием закона в 2021 году, согласно которому с 1 января 2022 года все ЦЗН перешли на оказание услуг только в электронном формате.

Встать на учет как безработный можно только на основании заявления в формате электронного документа, отправленного через «Госуслуги», платформу «Работа в России» или региональный портал. При этом заявитель может лично обратиться в центры занятости или МФЦ за помощью.

В Роструде «Известиям» сообщили, что за прошлый год, в том числе через портал «Онлайнинспекция.рф», поступило 533 обращения по вопросам регистрации в службе занятости населения.

«Общероссийский народный фронт» тоже получает жалобы от россиян по этому поводу.

«Нами выявлена системная проблема регистрации в качестве безработного исключительно в цифровом формате, что может дискриминировать часть сограждан», — сказала руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

Уровень безработицы в России в январе этого года составил 3,6%, обновив исторический минимум.

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