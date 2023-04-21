12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старый спутник NASA приземлился над пустыней Сахара
Эксперты ожидали, что некоторые его части уцелеют и врежутся в землю.
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Rhessi, старый спутник NASA, более десяти лет изучавший Солнце, упал на Землю над пустыней Сахара, сообщает космическое агентство. Большая часть космического аппарата сгорела в атмосфере.
«На данный момент NASA не получало сообщений о том, что в результате схода аппарата был нанесен урон или кто-либо пострадал», — заявил представитель агентства Роберт Маргетта. За день до этого астрономы предупреждали, что 19 апреля сойдет с орбиты отработавший в 2018 году спутник RHESSI, наблюдавший за солнечной активностью.
Корабль изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы с помощью спектрометра рентгеновского и гамма-диапазона. Миссия зарегистрировала больше 100 тысяч событий в рентгеновском диапазоне.
Вечером 19 апреля в небе над украинской столицей и Киевской областью были замечены яркие вспышки неизвестного происхождения, которые были приняты за обломки RHESSI. Специалисты космического агентства уверили, что отслеживали траекторию движения спутника, и по их расчетам его большая часть должна сгореть в атмосфере планеты.
Недавно NASA показало первые результаты испытаний по борьбе с астероидами. За последствиями столкновения наблюдали четыре восьмиметровых телескопа ESO в Чили.
Олеся Маевская