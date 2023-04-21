19:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Глава государства заслушал доклады военачальников, поздравил военных с Пасхой и подарил им копии икон.
Сверхтяжелая ракета Starship потерпела крушение при первом испытательном полете с американского космодрома Starbase (штат Техас).
Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет.
Традиционное организованное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируется, сообщила пресс-секретарь движения.
Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил журналистам, что электронные повестки в тестовом режиме начали рассылать в городе в рамках весеннего призыва.
Именно такой срок запрашивало гособвинение.
Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина и переходит на работу на федеральном уровне, будет заниматься вопросами социально-экономического развития региона.
Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико, сообщает ABC со ссылкой на адвокатов артиста.