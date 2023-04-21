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19:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

Путин посетил штабы войск на Херсонском направлении и в ЛНР

Глава государства заслушал доклады военачальников, поздравил военных с Пасхой и подарил им копии икон.

Американскую ракету Starship уничтожили преднамеренно

Сверхтяжелая ракета Starship потерпела крушение при первом испытательном полете с американского космодрома Starbase (штат Техас).

Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет.

В России отказались от шествия «Бессмертного полка» в 2023 году

Традиционное организованное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируется, сообщила пресс-секретарь движения.

Минцифры опровергло начало рассылки повесток через «Госуслуги»

Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил журналистам, что электронные повестки в тестовом режиме начали рассылать в городе в рамках весеннего призыва.

Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы

Именно такой срок запрашивало гособвинение.

Губернатор Красноярского края Усс заявил о своей отставке

Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина и переходит на работу на федеральном уровне, будет заниматься вопросами социально-экономического развития региона.

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико, сообщает ABC со ссылкой на адвокатов артиста.

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