Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью традиционным периодом цикличности

«В России с конца 2022 года фиксируется рост заболеваемости корью. Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — пояснили в пресс-службе.
На сегодняшний день в эпидемический процесс включаются граждане, не привитые против кори, а также непривитые лица, прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья. На мигрантов приходится около 10% выявленных случаев, отметили в ведомстве.
Однако риски эпидемического распространения кори исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никаких ограничительных мер в связи с эпидситуацией с корью вводить в России не требуется.
В некоторых российских университетах в апреле были зафиксированы случаи заражения студентов корью. Так, в Роспотребнадзоре 12 апреля сообщали, что Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина должен на 21 день перейти на дистанционный режим работы после выявления случая кори. Затем появились сообщения о заразившемся в МАИ и о двух случаях заражения в МИСиС, однако после этого в пресс-службе университета ТАСС опровергли эту информацию. У студента МАИ предварительный диагноз также не подтвердился.