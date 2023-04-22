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01:47 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью традиционным периодом цикличности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«В России с конца 2022 года фиксируется рост заболеваемости корью. Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день в эпидемический процесс включаются граждане, не привитые против кори, а также непривитые лица, прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья. На мигрантов приходится около 10% выявленных случаев, отметили в ведомстве.

Однако риски эпидемического распространения кори исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никаких ограничительных мер в связи с эпидситуацией с корью вводить в России не требуется.

В некоторых российских университетах в апреле были зафиксированы случаи заражения студентов корью. Так, в Роспотребнадзоре 12 апреля сообщали, что Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина должен на 21 день перейти на дистанционный режим работы после выявления случая кори. Затем появились сообщения о заразившемся в МАИ и о двух случаях заражения в МИСиС, однако после этого в пресс-службе университета ТАСС опровергли эту информацию. У студента МАИ предварительный диагноз также не подтвердился.

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