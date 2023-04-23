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18:36 (мск), источник: Аргументы и факты

В какие страны россияне могут полететь без визы летом 2023 года?

Посольство Республики Албания сообщило, что с 1 мая по 30 сентября 2023 года в стране отменяют безвизовый режим, который ранее действовал для граждан России. Теперь даже для туристической поездки требуется оформить визу заранее. Но это не сильно расстраивает, поскольку вариантов поездок без лишних хлопот по оформлению документов у россиян остается еще немало.

Источник: Reuters

Куда можно полететь этим летом без визы (или получить ее прямо в аэропорту, по прибытии) — в справке aif.ru.

Самые популярные маршруты с прямыми рейсами

  • Турция (60 дней без оформления визы);
  • Таиланд (45 дней);
  • Египет (виза на 30 дней оформляется по прилету);
  • Куба (90 дней);
  • Мальдивская республика (90 дней);
  • Сейшельские острова (30 дней).

Ближнее зарубежье

  • В Грузии россиянам можно находиться без визы до года (но нужно помнить, что въезд с территории Абхазии и Южной Осетии здесь под запретом);
  • Армения (в течение полугода);
  • Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия (примут российских туристов на 90 дней не только без визы, но даже без загранпаспорта);
  • Таджикистан, Азербайджан и Молдавия (90 дней без визы);
  • Узбекистан (60 дней).

Европа

Без оформления визы в течение месяца можно находиться в Сербии (есть прямой рейс из России), Черногории, Боснии и Герцеговине.

Азия

Следующие азиатские государства дают разрешение на безвизовое нахождение в стране на протяжении 60 дней:

  • Индонезия (если въехать через утвержденные пропускные пункты, вам оформят визу на 30 дней с возможностью продлить еще на 30 за дополнительную плату);
  • Республика Корея, она же — Южная Корея (нужно заранее заполнить электронное разрешение на въезд);

На 30 дней россиян примут:

  • Бахрейн (оформляют визу по прилету);
  • Вьетнам (если лететь прямым рейсом на остров Фукуок, на материковой части страны без визы можно находиться только 15 дней);
  • Камбоджа (оформляют визу по прилету);
  • Лаос (прямой рейс из Владивостока);
  • Малайзия;
  • Макао;
  • Монголия (есть прямой рейс);
  • Мьянма (оформляют визу по прилету);
  • Филиппины;
  • Шри-Ланка.

По новому соглашению Китай можно посетить без визы в составе туристической группы, срок пребывания — до 21 дня.

В течение двух недель можно находиться без визы в Брунее и Гонконге.

Ближний Восток

В Израиле и Катаре визу не нужно оформлять в течение 90 дней (в эти страны есть прямые рейсы).

В Объединенных Арабских Эмиратах можно пробыть без визы 30 дней и потом продлить еще на месяц (также летают прямые рейсы из России).

Ливан разрешает находиться в стране без визы на протяжении месяца.

Иордания на этот же срок оформляет визу прямо в аэропорту.

Африка

Страны, с которых безвизовый режим для россиян действует в течение 90 дней:

  • Ботсвана;
  • Марокко (прямое авиасообщение возобновят со 2 мая 2023 года);
  • Намибия;
  • Танзания;
  • Тунис (прямое авиасообщение с Россией);
  • ЮАР.

60 дней без визы россияне могут провести на территории следующих стран:

  • Маврикий;
  • Мадагаскар (оформляют визу по прилету).
  • Северная Америка.

В Мексике виза не нужна в течение полугода, но нужно электронное разрешение на въезд, которое оформляется за месяц до поездки. Пересекать границу с таким разрешением можно только на самолете.

Не оформляя визу, до 90 дней можно находиться в следующих странах:

  • Антигуа и Барбуда;
  • Багамские острова;
  • Гаити;
  • Гватемала;
  • Гондурас;
  • Гренада;
  • Коста-Рика;
  • Никарагуа;
  • Панама;
  • Сальвадор;
  • Ямайка.

На 60 дней россиян примет без виз Доминиканская республика.

  • Сент-Люсия — на 42 дня.
  • Барбадос — на 28 дней.
  • Южная Америка.

Безвизовые страны для россиян на 90 дней:

  • Аргентина;
  • Боливия;
  • Бразилия;
  • Венесуэла;
  • Колумбия;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Уругвай;
  • Чили;
  • Эквадор.

Океания

Здесь можно посетить без визы островное государство Фиджи, сроком на три месяца.

На 30 дней для российских туристов оформляют визу по прилету:

  • Вануату;
  • Тонга;
  • Тувалу;
  • Палау.

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