В какие страны россияне могут полететь без визы летом 2023 года?

Куда можно полететь этим летом без визы (или получить ее прямо в аэропорту, по прибытии) — в справке aif.ru.
Без оформления визы в течение месяца можно находиться в Сербии (есть прямой рейс из России), Черногории, Боснии и Герцеговине.
Следующие азиатские государства дают разрешение на безвизовое нахождение в стране на протяжении 60 дней:
На 30 дней россиян примут:
По новому соглашению Китай можно посетить без визы в составе туристической группы, срок пребывания — до 21 дня.
В течение двух недель можно находиться без визы в Брунее и Гонконге.
В Израиле и Катаре визу не нужно оформлять в течение 90 дней (в эти страны есть прямые рейсы).
В Объединенных Арабских Эмиратах можно пробыть без визы 30 дней и потом продлить еще на месяц (также летают прямые рейсы из России).
Ливан разрешает находиться в стране без визы на протяжении месяца.
Иордания на этот же срок оформляет визу прямо в аэропорту.
Страны, с которых безвизовый режим для россиян действует в течение 90 дней:
60 дней без визы россияне могут провести на территории следующих стран:
В Мексике виза не нужна в течение полугода, но нужно электронное разрешение на въезд, которое оформляется за месяц до поездки. Пересекать границу с таким разрешением можно только на самолете.
Не оформляя визу, до 90 дней можно находиться в следующих странах:
На 60 дней россиян примет без виз Доминиканская республика.
Безвизовые страны для россиян на 90 дней:
Здесь можно посетить без визы островное государство Фиджи, сроком на три месяца.
На 30 дней для российских туристов оформляют визу по прилету: