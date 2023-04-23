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19:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Как защитить сад и огород от возвратных заморозков?

​Возвратные заморозки иногда крадут у дачников до трети потенциального урожая. Противостоять им не то чтобы сложно, но весьма хлопотно. В чем же заключаются эти хлопоты?

Источник: РИА "Новости"

Отвечает агроном Михаил Воробьев:

— Возвратные заморозки опасны для большинства популярных садовых и огородных культур, хотя, например, лук, петрушка, щавель, укроп, сельдерей, малина, ежевика и некоторые другие от них особо не страдают. Но это, как вы понимаете, исключение из правил.

Из-за ужесточения законодательства в вопросах разведения огня на дачных участках сегодня не имеет смысла рекомендовать такой способ, как задымление. Впрочем, оно способно помочь, только если температура воздуха не ниже — 4 С.

А вот старое доброе дождевание вполне подходит. За несколько часов до прогнозируемых заморозков хорошенько оросите все растения и в открытом, и в закрытом грунте. Вода, испаряясь, подогреет воздух и защитит посадки. Плодовые деревья не возбраняется хорошенько пролить под корень (температура воды при этом должна быть +10 С, +15 С). Расход — 5−10 ведер (чем старше, тем больше) на дерево.

Единственное неудобство — проливать и поливать придется ночью, поскольку своего пика возвратные заморозки достигают на рассвете.

Ну и разумеется, никто не отменял укрывных материалов. Только обязательно следите, чтобы в этом случае они не касались собственно защищаемых растений, то есть потребуются дуги или иные невысокие опоры.

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