Как защитить сад и огород от возвратных заморозков?

Отвечает агроном Михаил Воробьев:
— Возвратные заморозки опасны для большинства популярных садовых и огородных культур, хотя, например, лук, петрушка, щавель, укроп, сельдерей, малина, ежевика и некоторые другие от них особо не страдают. Но это, как вы понимаете, исключение из правил.
Из-за ужесточения законодательства в вопросах разведения огня на дачных участках сегодня не имеет смысла рекомендовать такой способ, как задымление. Впрочем, оно способно помочь, только если температура воздуха не ниже — 4 С.
А вот старое доброе дождевание вполне подходит. За несколько часов до прогнозируемых заморозков хорошенько оросите все растения и в открытом, и в закрытом грунте. Вода, испаряясь, подогреет воздух и защитит посадки. Плодовые деревья не возбраняется хорошенько пролить под корень (температура воды при этом должна быть +10 С, +15 С). Расход — 5−10 ведер (чем старше, тем больше) на дерево.
Единственное неудобство — проливать и поливать придется ночью, поскольку своего пика возвратные заморозки достигают на рассвете.
Ну и разумеется, никто не отменял укрывных материалов. Только обязательно следите, чтобы в этом случае они не касались собственно защищаемых растений, то есть потребуются дуги или иные невысокие опоры.