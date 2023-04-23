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23 апреля, источник: ТАСС Наука

На Земле идет мощная магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля поднялась до уровня G4.

МОСКВА, 23 апреля /ТАСС/. Мощная магнитная буря класса G3 идет на Земле в воскресенье, говорится в материалах Института прикладной геофизики (ИПГ).

Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 — очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

В то же время опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек пока фиксируется на слабом уровне S1.

При практически любом заметном возмущении магнитного поля нашей планеты могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G4 полярные сияния могут фиксироваться в тропиках.

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