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14:21 (мск), источник: РБК Life

Где пожарить шашлык в 2023 году. Список мест в Москве и Петербурге

И какой штраф грозит за разведение огня в неположенном месте.

Источник: РИА "Новости"

Пикники и выезды на природу с шашлыками — традиционное развлечение у россиян на майские праздники. Однако чтобы законно развести костер в черте города, нужно выполнить ряд условий. РБК Life выяснил, в каких местах в Москве и Петербурге можно пожарить шашлык и не получить за это штраф.

Где можно пожарить шашлык

Во дворе частного дома или на даче

Если у вас есть собственный дом или дача, то можно жарить шашлык на территории, но только при выполнении определенных условий:

  • в регионе не действует противопожарный режим (если он есть, то разведение огня полностью запрещено);
  • расстояние от мангала до построек не менее 5 м;
  • вокруг мангала организована зона площадью 2 м, где нет горючих материалов (травы, забора и мусора);
  • за мангалом следят взрослые (штрафы за порчу имущества по-прежнему действуют).

С 1 марта 2023-го года вступили в силу новые противопожарные правила. Они определяют минимальное расстояние от источника огня до постройки. Ранее было запрещено разжигать огонь, если расстояние до дома составляло менее 50 м — далеко не у каждого есть такая большая территория. Однако по новым правилам минимальное расстояние от открытого огня до постройки уменьшилось. Теперь разрешено разводить открытый огонь (например, для сжигания мусора) на расстоянии в 15 м. В закрытой емкости (металлической бочке) — 7,5 м, а мангал можно устанавливать в 5 м от построек.

В специально оборудованных зонах

Жарить шашлык в городе или на природе можно только на специально оборудованных площадках. Часто они снабжены необходимым оборудованием (жаровней или мангалом), там установлены беседки со столами и скамейками, есть песок, чтобы потушить огонь.

Обратите внимание, что даже в специальных зонах можно жарить шашлык, только если в регионе не введен особый противопожарный режим. По состоянию на середину апреля 2023-го он действовал почти в 30 регионах России.

Где нельзя жарить шашлык

  • На балконах, чердаках, крышах жилых домов.
  • В гаражах, во дворах возле жилых домов.
  • На территории частного дома, если расстояние от мангала до постройки составляет менее 5 м.
  • На террасах и верандах частных домов и дачных участков.
  • В черте города (парки, скверы, озера) вне специальных мест и площадок для мангалов.
  • На землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки.
  • В лесах (в хвойных молодняках, на гарях и участках поврежденного леса, в зонах залегания торфа, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев).
  • На полях.

Штрафы за шашлык в неположенном месте

За несоблюдение противопожарных правил предусмотрены штрафы.

  • При нарушении требований пожарной безопасности выносится предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.
  • Если в регионе действует особый противопожарный режим, то штраф за разведение костра (даже на частном участке с соблюдением всех требований пожарной безопасности) составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
  • Если возник пожар, было уничтожено или повреждено чужое имущество, причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб.
  • Если пожар привел к причинению тяжкого вреда здоровью человека или смерти, для юридических лиц штраф составит от 1 до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст. 20.4 КоАП).
  • В лесу за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено предупреждение или штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. (8.32. КоАП).

Где пожарить шашлык в Москве

  • Парк «Серебряный бор». В районе Пескобазы оборудовано 26 мангалов с навесами, столами и лавками.
  • Природно-исторический парк «Тушинский». В Тушино сделали 55 площадок (Куркинский, Химкинский, Митинский лесопарки, Алешкинский лес).
  • Лесопарк «Покровское-Стрешнево». Рядом с рекой Чернушка оборудовано три точки с мангалами, к каждой примыкают от двух до четырех беседок.
  • Природно-исторический парк «Москворецкий». На территории оборудовано 30 мангальных зон, есть сами мангалы, беседки с лавочками и биотуалеты.
  • Битцевский лес. 34 площадки с беседками, некоторые из них с навесами.
  • Лесопарк «Измайлово». Три пикниковые зоны — возле Овального пруда и в лесополосе, отделенном Купавенским проездом.
  • Парк «Терлецкий». Две точки — у спортплощадки со стороны Терлецкого проезда и рядом с экоцентром «Конный двор».
  • Лесопарк «Кусково». Две бесплатные точки и одна платная (на Поляне невест).
  • Природно-исторический парк «Косинский». Три зоны — около озера Белое и в восточной части парка.
  • Парк «Кузьминки-Люблино». Пожарить шашлык можно у Шибаевского пруда и Щучьего озера.

Точное расположение всех площадок для пикника в Москве можно посмотреть на сайте Мосприроды. Мангальные зоны в московских парках бесплатны, исключение — те, которые переданы в аренду (их немного).

Где пожарить шашлык в Петербурге

В окрестностях Петербурга и Ленобласти в 2023-м работает около 40 специальных площадок для пикника. В черте города сложно найти место, где можно законно и бесплатно пожарить шашлыки.

  • Суздальские озера в Выборгском районе. В черте Петербурга можно арендовать беседку с мангалом (за деньги предоставляют уголь и розжиг).
  • Город Сестрорецк. Бесплатные площадки пикника расположены на берегу озера Сестрорецкий разлив и по дороге на Глухое озеро.
  • Берег реки Приветной в поселке Смолячково. Есть мангалы, беседки и мусорки, также можно прогуляться до берега Финского залива.
  • Рядом с карьером в поселке Левашово Выборгского района. Есть несколько бесплатных оборудованных площадок. Почти всегда там ажиотаж.
  • Берег реки Сестра. В отелях Курортного района можно арендовать беседку для жарки шашлыков.
  • Финский залив. Можно взять беседку в аренду на территории комплексов или баз отдыха.

Точные координаты пикниковых зон рядом с Петербургом можно найти на сайте Курортного лесопарка (нужно кликнуть на картинку конкретного лесничества).

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