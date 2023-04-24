14:21 (мск), источник: РБК Life
Где пожарить шашлык в 2023 году. Список мест в Москве и Петербурге
И какой штраф грозит за разведение огня в неположенном месте.
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Пикники и выезды на природу с шашлыками — традиционное развлечение у россиян на майские праздники. Однако чтобы законно развести костер в черте города, нужно выполнить ряд условий. РБК Life выяснил, в каких местах в Москве и Петербурге можно пожарить шашлык и не получить за это штраф.
Если у вас есть собственный дом или дача, то можно жарить шашлык на территории, но только при выполнении определенных условий:
С 1 марта 2023-го года вступили в силу новые противопожарные правила. Они определяют минимальное расстояние от источника огня до постройки. Ранее было запрещено разжигать огонь, если расстояние до дома составляло менее 50 м — далеко не у каждого есть такая большая территория. Однако по новым правилам минимальное расстояние от открытого огня до постройки уменьшилось. Теперь разрешено разводить открытый огонь (например, для сжигания мусора) на расстоянии в 15 м. В закрытой емкости (металлической бочке) — 7,5 м, а мангал можно устанавливать в 5 м от построек.
Жарить шашлык в городе или на природе можно только на специально оборудованных площадках. Часто они снабжены необходимым оборудованием (жаровней или мангалом), там установлены беседки со столами и скамейками, есть песок, чтобы потушить огонь.
За несоблюдение противопожарных правил предусмотрены штрафы.
Точное расположение всех площадок для пикника в Москве можно посмотреть на сайте Мосприроды. Мангальные зоны в московских парках бесплатны, исключение — те, которые переданы в аренду (их немного).
В окрестностях Петербурга и Ленобласти в 2023-м работает около 40 специальных площадок для пикника. В черте города сложно найти место, где можно законно и бесплатно пожарить шашлыки.
Точные координаты пикниковых зон рядом с Петербургом можно найти на сайте Курортного лесопарка (нужно кликнуть на картинку конкретного лесничества).