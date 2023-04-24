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19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 24 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом — был заряжающим ТЗМ (транспортно-заряжающей машины) реактивной системы залпового огня «Ураган».

Минфин объяснил налоговые поправки для уехавших россиян

Поправки о повышении ставки НДФЛ до 30% в случае дистанционной работы в российском сегменте интернета не затронут сотрудников, работающих по трудовому контракту.

Минобороны заявило об ударе по наемникам «Грузинского легиона»

Удар нанесли ракетой из комплекса «Искандер». «Уничтоженные боевики “Грузинского легиона” причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года», — сказали в ведомстве.

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

Положительная тенденция по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России продолжается, за первый квартал 2023 года показатель составил 73,31 года.

В МЧС сообщили об отсутствии запрета жарить шашлыки в парках

С 2021 г. в России действуют новые требования пожарной безопасности, согласно которым ограничивается разведение костров на территориях частных домов и садовых участках.

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