19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 24 апреля
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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом — был заряжающим ТЗМ (транспортно-заряжающей машины) реактивной системы залпового огня «Ураган».
Поправки о повышении ставки НДФЛ до 30% в случае дистанционной работы в российском сегменте интернета не затронут сотрудников, работающих по трудовому контракту.
Удар нанесли ракетой из комплекса «Искандер». «Уничтоженные боевики “Грузинского легиона” причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года», — сказали в ведомстве.
Положительная тенденция по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России продолжается, за первый квартал 2023 года показатель составил 73,31 года.
С 2021 г. в России действуют новые требования пожарной безопасности, согласно которым ограничивается разведение костров на территориях частных домов и садовых участках.