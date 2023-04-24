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Спецоперация на Украине
24 апреля, источник: Lenta.Ru

В России разработали учебник истории с разделом про спецоперацию

Учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине уже разработан для 11 классов. Об этом во время выступления на просветительском марафоне «Знание» сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

«Я в руках держу учебник 11-го класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный», — пояснил министр.

30 января Кравцов сообщил, что новый учебник истории с разделом об СВО может появиться в школах с 1 сентября. Какие сведения об операции появятся в учебнике, глава ведомства не уточнил, но подчеркнул, что в нем точно будут данные о ее целях и причинах.

Позднее член общественного совета Минпросвещения России Денис Фомин-Нилов заявил, что рано вносить в российские учебники истории новую главу об СВО. По его словам, учебник должен рассказывать о завершенных процессах, в то время как спецоперация еще продолжается.

В свою очередь, экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский выразил мнение, что российским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала СВО. Для этого, по его мнению, в школьные учебники необходимо включить тему спецоперации.

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