13:09 (мск), источник: РБК Life
Роструд развенчал мифы про законные и неиспользованные отпуска
Могут ли на работе заставить отдыхать за свой счет и другие нюансы.
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Уйти в оплачиваемый отпуск с новой работы, не проработав и полугода, можно, а вот заставить работника разбить отпуск на части в одностороннем порядке — нельзя. Об этом рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Инструкцию ведомство разместило в своем телеграм-канале.
Эксперты разобрали наиболее часто встречающиеся ситуации между работником и работодателем, когда речь заходит про длительный отдых.
«Отпуск — это время отдыха большой продолжительности со специальным порядком предоставления с сохранением за работником места работы и должности».
Как пояснили специалисты, вопреки бытующему мнению, что неиспользованные дни отпуска по истечении года сгорают, это не так. Если работнику в течение года не удалось отгулять все положенные ему дни отдыха, они переносятся на следующий год. То же самое касается и необходимости разбивать 28-дневный отпуск на две части по 14 дней: на самом деле такой необходимости нет. Это может быть только добровольно.
«По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней».
Еще один миф, который развенчали в Роструде, что заменить ежегодный отпуск на денежную компенсацию нельзя. На самом деле это возможно, но только частично (это относится только к той части отпуска, которая превышает стандартные ежегодные 28 дней), и только по соглашению сторон.
Опровергли специалисты и мнение, что в оплачиваемый отпуск нельзя уйти раньше, чем пройдет полгода на новом месте работы.
«По закону право на отпуск у работника возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы у работодателя, но по соглашению с работодателем можно уйти в отпуск раньше. Важно: если сотрудник уволится до истечения рабочего года, в счет которого ему был предоставлен ежегодный отпуск, выплаченные ему авансом дни отпуска будут удержаны из окончательного расчета».
А еще нельзя принудительно отправить работника в отпуск за свой счет без сохранения заработной платы, подчеркнули в Роструде. Такого одностороннего права у работодателя нет. Подобный сценарий (с отпуском за свой счет) возможен лишь по письменному заявлению работника в связи с семейными обстоятельствами и другими уважительным причинами.
Ранее эксперт «СКБ Контур» по расчету заработной платы, страховых взносов и НДФЛ Вячеслав Шинкарев объяснил РБК Life, что, если россияне задумали взять отпуск на майские праздники, им надо помнить, что традиционно оплачиваются все дни отпуска, включая выпадающие на выходные. Но 1 и 9 мая станут исключением, так как это праздничные нерабочие дни, которые не включаются в число календарных дней отпуска, и за них не положена оплата.