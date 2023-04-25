15:29 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие малоизвестные морские курорты есть в России?
Пляжный отдых в России есть не только на Черном и Азовском морях.
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В России морские курорты есть не только на Черном и Азовском морях. О нескольких малоизвестных центрах пляжного и познавательного отдыха рассказали эксперты Высшей школы бизнеса (ВШБ) Высшей школы экономики, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме.
Информацией делится пресс-служба ВШБ. По словам экспертов, уже сейчас можно отдохнуть на острове Русский в Приморье, который планируют превратить в центр дальневосточного туристического отдыха. На острове уже создана приличная инфраструктура, также туристам предлагают интересные экскурсионные программы. Русский заинтересует как своей природной составляющей — у острова уникальная по очертаниям береговая линия, так и исторической — на нем сохранились крепостные сооружения второй половины XIX века.
Еще один малоизвестный курорт — Каякентский район в Дагестане. Это зона у теплого Каспийского моря с широкой песчаной полосой и длинным купальным сезоном. С середины XX века здесь развивался санаторный отдых с традиционным дагестанским домашним сервисом. Сейчас в этом районе сформировался современный лечебный кластер, основанный на термальных источниках и лечебных грязях с уникальными свойствами.
Один из старейших российских курортов — Сестрорецк, город на Финском заливе, расположенный в часе езды от Санкт-Петербурга. До революции на берегу в сторону залива прокладывали помосты длиной до километра. По ним на каретах возили отдыхающих к местам, где глубина подходит для плавания и ныряния. Средняя температура воздуха и воды в Сестрорецке летом — около 20 градусов, поэтому купание здесь — не главная активность. Отдыхающим предлагают прогулки и велосипедные поездки по побережью Финского залива, кайтсерфинг (катание на доске по воде с кайтом — большим воздушным змеем) и водолечение на собственном источнике.
Поселок Нижняя Пулонга в Карелии привлекает туристов возможностью поплавать с белухами. Это развлечение доступно только взрослым, детям же разрешают кормить этих животных с берега. Чтобы не замерзнуть в прохладном Белом море, местные жители сооружают «теплые бассейны» у кромки воды. Это специальные домики с котлом и очагом, позволяющие купаться в любое время суток. Также в Карелию едут любоваться красотами, ловить рыбу, собирать мидии в отлив, наполнять корзинки грибами и ягодами.