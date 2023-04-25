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19:00 (мск), источник: © РИА Новости

В Риге решили срочно снести памятник Пушкину

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правящая коалиция Рижской думы согласилась снести памятник русскому поэту Александру Пушкину, заявила один из авторов инициативы, вице-спикер городского собрания Линда Озола.

Источник: rusemblv / Telegram

«Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти», — написала она в Facebook*.

Блок Kods Rīgai предложил сделать это к 4 мая, чтобы не допустить собрания у монумента жителей на 9 мая и «остановить раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса», заявил представитель объединения Каспарс Адиянс.

По мнению депутатов, памятник установлен незаконно, поскольку его подарило посольство России и возвели при участии экс-мэра Риги Нила Ушакова, но без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры и Совета рижского исторического центра по сохранению и охране. Специальных разрешений для сноса монумента не нужно, полагают в Kods Rīga.

За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли.

В российском посольстве в Латвии предположили, что заинтересованные силы создают возле него «ореол нестабильности» и готовят общественное мнение к его сносу «чуть ли не под предлогом спасения от вандалов».

В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у монумента. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.

Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее «международным оборзением».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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