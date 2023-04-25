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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 25 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году

Как свидетельствуют опросы, большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа.

Военный эксперт назвал задачи танков «Армата» в зоне СВО

Новейшие российские танки «Армата» выйдут на борьбу с техникой НАТО — немецкими боевыми машинами Leopard 2A6 и британскими Challenger.

ВДВ и авиация не позволили ВСУ перебросить резервы в Артемовск

На западе Артемовска продолжаются бои, там действуют «штурмовые отряды».

Роструд развенчал мифы про законные и неиспользованные отпуска

Могут ли на работе заставить отдыхать за свой счет и другие нюансы.

В Москве открыли первый ресторан Rostic’s

Всего до конца лета 2023 года под бренд Rostiс’s должно перейти около 100 ресторанов KFC.

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