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19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Город в Италии ввел штрафы для тех, кто слишком долго фотографируется

Речь идет о селфи туристов.

Источник: unsplash.com

Forbes сообщает, что администрация курорта Портофино ввела штраф за слишком долгие попытки сделать фотографию с собой. Под ограничения попали два живописных места городка.

Толпы фотографирующихся зевак обычно мешают пешеходам и экстренным службам в двух «красных зонах». На севере это район между площадью Мартири дельи Оливетта и причалом Маркони, а на юге — район между пьяцеттой и пирсом Умберто I. Это локации, в которых группы пеших туристов пересекаются с пассажирами круизных лайнеров.

Штраф за долгое селфи составляет 275 евро (24,7 тысячи рублей). Так в туристический сезон планируют бороться с пешеходными пробками. Ограничения будут действовать до 15 октября и только в определенное время: с 10:30 до 18:00.

Недавно ученые Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште связали частый обмен фотографиями в социальных сетях с повышенным риском депрессии.

Олеся Маевская

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