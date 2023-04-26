07:41 (мск), источник: Аргументы и факты
Заказ на кадры. Что изменится в правилах поступления в университеты?
Со следующего года изменятся правила поступления в вузы для тех, кто идёт по целевому набору. Мы выделили пять важных правил.
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков озвучил новые правила целевого набора в вузы. Напомним, что целевой набор означает, что абитуриент поступает вне общего конкурса. Как правило, с более низкими баллами ЕГЭ, но имея направление на обучение от предприятия, местных органов власти, учреждений здравоохранения региона
Новые правила вступят в силу с 2024 года. Рассказываем, что изменится.
Это государственный портал федеральной базы данных вакансий и резюме, созданный Минтрудом России. «С 1 мая 2024 года заказчик целевого обучения размещает на платформе предложение о заключении договора о целевом обучении. Сроки размещения, формы такого предложения, перечень требований, которые заказчики могут предъявлять кандидатам, будут утверждены подзаконными актами. Эти подзаконные акты нами сейчас готовятся», — отметил Фальков.
Плюс для абитуриентов в том, что они смогут видеть все предложения в целом по стране и выбрать любой регион для прохождения целевого обучения, а в будущем и работы. В том числе предложения таких крупных корпораций, как «Росатом», «Ростех», «Газпром», «Роснефть» и другие.
И таким образом будут выстраивать свою индивидуальную карьеру. Это повысит эффективность целевого обучения.
Это означает, что абитуриенту не придётся прикреплять сканы подтверждающих документов для подачи заявления в вуз, все необходимые сведения будут передаваться автоматически.
Нужно учесть, что на некоторые направления подготовки в ведущие вузы даже по целевой квоте есть конкурс. Хотя он и меньше общего конкурса на бюджетные места, а зачисление происходит с более низкими баллами. Тем не менее, конкуренция бывает серьёзная.
При поступлении по общему конкурсу абитуриенты могут подавать заявления в два вуза на пять направлений подготовки в каждом. «Целевикам» нужно будет определиться сразу — в какой вуз идти. Гражданин вправе заключить договор только с одним заказчиком целевого обучения.
А предприятие обязано специалиста трудоустроить. Это правило не новое. Но стоит помнить, что законом № 337-ФЗ были внесены изменения (вступили в силу с 1 января 2019 года), которые усилили ответственность за неисполнение обязательств по договору целевого обучения. В частности, введен штраф за неисполнение обязательства по трудоустройству и осуществлению трудовой деятельности в размере расходов бюджета, осуществленных на обучение гражданина.
Фальков сообщил, что более 70% выпускников вузов, завершивших обучение в университете на основании целевого направления, трудоустроены по итогам 2022 года. В целом в 2022 году более 34 тыс. человек закончили обучение на основании целевого направления.
Юлия Борта