Туроператоры рассказали об отсутствии мест в популярных отелях Сочи на всё лето

«Во многих востребованных отелях номеров класса “стандарт” уже не осталось, как и комнат уровнем повыше. В наличии только “люксы”, но они стоят существенно дороже», — пояснил вице-президент АТОР.
С ним согласилась директор туроператора «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова.
«Я бы не сказала, что на всё лето в целом, но на некоторые периоды — например, когда в отеле проходят мероприятия, — популярные гостиницы Сочи сейчас распродают последние номера. Это дорогие “люксы”, “стандартов” уже нет», — отметила она.
«Известия» заметили, что номеров бюджетных категорий на лето уже почти не осталось в «Жемчужине Сочи». Некоторое количество недорогих мест есть в пансионате «Аквамарин».
По мнению экспертов, такая ситуация в этом году связана как с ростом спроса на отдых в России в связи с недоступностью заграницы, так и благодаря выросшей глубине бронирований. «Застолбить» дешевые номера в Сочи смогли те туристы, которые позаботились о летнем отдыхе заранее.
По словам Сергея Ромашкина, на конец апреля путешественники забронировали 35% летнего ассортимента туроператоров, это на 5% больше, чем год назад.