Большинство россиян предпочло остаться дома на майские праздники

За то, чтобы провести майские праздники дома, высказался каждый второй россиянин (52%), почти каждый пятый (19%) предпочел провести выходные на даче или в деревне. О планах работать в начале мая сообщил каждый десятый россиянин (10%). В путешествие по стране отправятся 4% респондентов, на природу — 3%, за границу — 2% и лишь 1% — в гости.
За отдых дома и на даче чаще высказывались женщины, тогда как мужчины отвечали в пользу работы и заграничных поездок.
В прошлом году, по данным ВЦИОМ, более половины россиян собирались провести майские выходные дома. Еще 42% планировали отдохнуть в праздничные дни на даче. Поездку внутри страны предпочли 8% опрошенных.
При этом, как свидетельствовали результаты опроса Ozon Travel, каждый второй россиянин планировал уезжать на отдых на майские праздники. 45% участников исследования заявили, что на майские праздники предпочитают отдых с выездом на природу, 15% хотят посетить городские экскурсии, а 9% выбрали отдых на море.
С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая в России будут длинные выходные. Неделя после 1 мая будет состоять из четырех рабочих дней — со 2 по 5 мая. Рабочая неделя после 9 мая будет трехдневной — с 10 по 12 мая.