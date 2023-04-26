14:07 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Перерасчет пенсий, горячее питание в школах и другие важные законы вступят в силу в мае
В мае вступит в силу целый ряд важных законов.
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В мае вступает в силу сразу несколько важных законов, касающихся россиян. Многие из них начнут действовать уже с 1 мая.
Так, с 1 мая пенсию наличными сможет доставлять только «Почта России», раньше другие организации также имели право это делать. Новые правила доставки пенсии начнут действовать автоматически, пенсионерам ничего делать не нужно. Сроки получения пенсии не изменились. В безналичном виде пенсию как и раньше будут отправлять через банки.
Также, 1 мая пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Надбавка связана с тяжелыми условиями работы и для её получения требуется стаж работы не меньше 25 лет для мужчин, и 20 лет для женщин.
С 15 мая сократят до полугода срок признания погибшими или пропавшими без вести военнослужащих, пропавших в ходе боевых действий. Это позволит их родным быстрее оформить положенные выплаты.
Кроме этого с 1 мая вступает в силу постановление правительства о школьном питании. Теперь исполнитель услуги будет обязан согласовывать питание для детей разных возрастов, отдельно уточнять диетическое питание, если оно требуется некоторым ученикам, а горячее питание станет обязательным в меню. Также теперь необходимо отбирать и хранить пробы из каждой партии школьного питания.
С 4 мая вступает в силу закон об обязательном сборе и хранении геномной информации всех преступников, подозреваемых в преступлении, а также граждан, подвергшихся административному аресту, сообщает ПГ.
С 1 мая повысят пенсию, но только некоторым пенсионерам.
Эксперт рассказала, кому с 1 мая поднимут пенсионные выплаты.