11:25 (мск), источник: Аргументы и факты
Как отличить новый штамм ковида от простуды и аллергии?
В Россию пришел новый штамм ковида — «Арктур». Как его распознать?
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Несмотря на то, что симптомы всех вирусных и инфекционных заболеваний похожи, у некоторых из них есть характерные отличительные особенности. Так, фирменный симптом нового штамма ковида — конъюнктивит. Конъюнктивит может быть и признаком аллергии, сезон которой в самом разгаре. Как распознать ковидный конъюнктивит и как его лечить, аif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.
Фирменный знак нового штамма ковида — конъюнктивит. При заражении «Арктуром» этот симптом встречается чаще, чем при заражении предыдущими штаммами новой коронавирусной инфекции. Так, в Индии субштамм «Арктур» проявлялся классическими симптомами ОРВИ. Конъюнктивит и другие поражения глаз в описании не присутствовали.
Скорее всего, появление этого нового симптома связано с особенностями европейской части населения. Поэтому нет уверенности в том, что конъюнктивит останется главным симптомом нового штамма.
Врачи различают вирусный, химический и бактериальный конъюнктивит. Бактериальный вызывает обильную течь гноя из глаз, поэтому для лечения необходима местная антимикробная терапия.
Химический конъюнктивит связан с раздражением слизистой оболочки глаза химическим веществом.
Отличить вирусный и химический можно до тех пор, пока они не переросли в бактериальный. Часто конъюнктивит протекает поэтапно. Сначала его вызывает вирус, затем активируется флора, которая постоянно присутствует на слизистой оболочке глаз, и конъюнктивит становится бактериальным.
Также конъюнктивит можно занести руками (если чесать ими глаза).
Ковидный конъюнктивит протекает с симптомами инфекционного, поэтому отличить его практически невозможно.
Потребуются глазные капли, которые уменьшают ощущения инородного тела и рези в глазах. Также могут применяться противовирусные капли. Однако если симптомы не уходят в течение двух дней, обязательно обратитесь к врачу.
Как и от других респираторных инфекций. Нужно избегать мест массового скопления людей и тесных контактов.
Актуальными остаются и хорошо известные советы по соблюдению социальной дистанции, необходимости мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.
В местах, где риск встретиться с больным ковидом особенно велик, лучше носить маску. Постоянное ношение маски не требуется. Известно, что они не спасают от большей части вирусов, особенно при длительном контакте.