16:41 (мск), источник: РБК Life
Мама двоих детей и бизнес-вумен. Как выглядит «Миссис Москва 2023»
Короны получили еще две финалистки юбилейного конкурса.
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Конкурс красоты «Миссис Москва 2023» прошел 25 апреля в фольклорном центре «Москва». Титулы получили сразу три участницы — в разных возрастных категориях. Кадры с победительницами появились на странице конкурса missismoscowmissisrussia в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Титул «Гран-при Миссис Москва 2023» в категории от 20 до 30 лет получила Анастасия Гончарова. Она воспитывает сына Богдана и дочь Агату. Про себя рассказала, что занимается спортом и берет уроки актерского мастерства. По образованию, по словам Гончаровой, она телеведущая и психолог.
Корону «Миссис Москва 2023» в категории 30 до 40 лет получила основательница бренда женской одежды Анастасия Милеева. Своим главным достижением она назвала рождение двоих дочерей — Софии и Анны-Марии. По первому образованию она специалист в области государственного и муниципального управления. Сейчас продолжает обучение в магистратуре на клинического психолога.
Победительницей в категории «Миссис Москва — Классик 2023», это участницы возрастом от 40 до 55 лет, стала мать двоих детей Светлана Мишина. Она чемпионка мира по спортивным и бальным танцам.
Всего в этом году за победу в конкурсе в финале боролись 25 участниц. Среди кандидаток на корону были юристы, учителя, стюардессы, врачи и даже сотрудницы МЧС.
В конце февраля стало известно о победе россиянки Елены Максимовой в международном конкурсе «Миссис Вселенная — 2022». Мероприятие проходило в болгарской столице Софии. 34-летняя Максимова родилась деревне Гыя в Удмуртской Республики. Сейчас она живет в Ижевске, где руководит сетью языковых центров. В 2021 году она стала «Второй вице-миссис Россия-Вселенная».