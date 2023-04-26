«Круг добра» обеспечит лекарствами всех детей с хроническим гепатитом С

Как напомнили в фонде, ранее в Перечень его закупок Фонда были включены зарегистрированные в России препараты Глекапревир/Пибрентасвир и Велпатасвир/Софосбувир.
«Основная задача сейчас — оперативно направить заявки в Фонд. Мы разработали механизм, как мы сможем быстро их обработать, чтобы передать в ФКУ данные об общей потребности в лекарственных препаратах для централизованной закупки», — цитирует пресс-служба главу фонда Александра Ткаченко.
Как отметили в «Круге добра», после дополнительных обсуждений для одобрения заявок набор требуемых документов сведен к минимуму.
Теперь для принятия решения о закупке препаратов от хронического гепатита С нужен только документ врачебной комиссии с назначением пациенту одного из двух препаратов, согласие на обработку персональных данных и, при готовности родителей, на распространение персональных данных.
«После получения заявки Фонд в течение нескольких дней её обработает и вынесет на экспертный совет. После решения экспертного совета необходимая информация о потребности регионов будет передана в Федеральное казенное учреждение (ФКУ) “Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан” Минздрава России. Как известно, ФКУ закупает по заявкам Фонда зарегистрированные в России препараты. ФКУ проведёт централизованную закупку и доставит необходимое количество препаратов в регионы», — рассказали в фонде.
Как рассказал директор по информационным технологиям и кибербезопасности фонда Денис Куликов, заявочная кампания на обеспечение детей препаратами от хронического вирусного гепатита С стала пилотной ещё с одной стороны: заявки принимаются в информационном ресурсе в электронном виде, заверяются электронной подписью руководителя исполнительного органа субъекта страны в сфере охраны здоровья или лица, его замещающего (в этом случае в пакет документов, составляющих заявку, необходимо добавить документ с подтверждением полномочий).
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов также сообщил, что некоторое время назад регионы уже предоставляли данные об общем количестве несовершеннолетних с хроническим вирусным гепатитом С. Речь идёт примерно о 4 тысячах детей.