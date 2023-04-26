Лось, пробравшийся в кинотеатр, попал на видео Он решил полакомиться попкорном
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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США медведи пробрались в частный дом, чтобы попрыгать на батуте

Возможно, так они приходят в форму после зимней спячки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как передает ABC News, в Коннектикуте семья из медведей ворвалась во двор одной девушки. Косолапые хотели порезвиться на ее батуте.

Власти штата сообщают, что это уже 73 случай за этот год, когда медведи заглядывают в гости к людям. Потерянные после спячки звери приходят на запах еды или отходов, но обычно уходят с территории.

Недавно лось, пробравшийся в кинотеатр на Аляске, попал на видео. Он решил полакомиться попкорном.

Олеся Маевская

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