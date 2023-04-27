04:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске будут консервировать книги
Открытие центра запланировано на 2023 год.
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В Красноярске скоро откроется центр консервации и реставрации редких книг и архивов. Победителем конкурса на создание такого центра в столице края стала Краевая научная библиотека. Основная задача нового центра — сохранение изданий, которые имеют культурную и историческую ценность для России. В фонде библиотеки находится около 12 000 таких книг. Открытие центра запланировано на 2023 год. Для этого Краевой библиотеке передадут специальное оборудование, а сотрудники пройдут обучение в сложной профессии «книжный реставратор».