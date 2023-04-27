Тест: cможете ли вы защитить себя от радиации 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
08:48 (мск), источник: Известия

Юрист напомнила о правилах содержания дачного участка

За пренебрежение нормами содержания дачного участка могут назначить немалый штраф. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко. Прежде всего специалист напомнила, что территория участка определяется строго по кадастровым границам. Выход за эти пределы считается самовольным захватом земли и влечет за собой гражданско-правовую ответственность.

Источник: РИА "Новости"

При возникновении конфликта от нарушителя потребуется не только освободить занятую площадь, но и заплатить муниципалитету арендную плату.

При использовании собственной земли необходимо обеспечить сохранность плодородного слоя почвы путем вспашки, а также своевременного удаления сорняков и сухостоя. Неисполнение этих обязательств карается штрафом от 500 до 5000 рублей.

Кроме того, не допускается загрязнение природной зоны нефтепродуктами и химикатами. В этой связи за обслуживание транспортных средств (ремонт, мойка) на дачном участке можно получить штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Если же речь идет о бытовых отходах, санкции будут в пределах 1−2 тыс. рублей.

Даже к туалетным кабинкам предъявляется ряд требований. В основном это касается безопасности и комфорта соседей. Так, дачная уборная должна быть оснащена герметичным баком, ее необходимо располагать минимум в 12 м от других строений, 8 м от колодца или скважины и 2 м от забора. Нарушение может повлечь за собой штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а также демонтаж конструкции.

Наконец, строго регламентируется разведение огня на даче. Минимальное расстояние от строений до места установки мангала на сегодняшний день составляет 5 м, жечь сухую траву разрешается на удалении в 10 м и больше. Кроме того, использование открытого огня возможно только при наличии первичных средств пожаротушения и мобильной связи для вызова экстренных служб. Нарушение правил в пожароопасный сезон грозит штрафом до 20 тыс. рублей.

Ранее, 24 апреля, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев заявил, что приготовление шашлыков на самодельных мангалах не нарушает требований пожарной безопасности.

18 апреля автоэксперт Антон Трошанов предостерег от установки автомобильных покрышек в качестве клумбы на даче. Он пояснил, что старые шины являются отходами четвертого класса, которые могут представлять угрозу для экологии и здоровья человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта