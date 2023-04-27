ВЦИОМ рассказал о денежных планах россиян на праздники

Отмечается, что в 2023 году сумма, которую россияне планируют потратить на отдых, на 1 256 рублей ниже, чем в 2021 году.
Мужчины в среднем планируют потратить на майские праздники больше, чем женщины — 20 401 рублей против 16 104 ₽ При этом люди, оценивающее свое материальное положение как «хорошее», планируют потратить в 2,2 раза больше, чем граждане с плохим финансовым положением — 28 309 рублей против 12 724 рублей.
Исследователи отметили, что 21% опрошенных собираются провести майские праздники на работе, 17% — с семьей, 26% россиян хотят посвятить время огороду, саду. 4% опрошенных намерены посетить памятные мероприятия 9 Мая.