В команде КВН из МАИ объяснили шутки про «Осколково», «отмазки» Пригожина и «Госуслуги»

«“Сборная МАИ” — это команда молодых инженеров, созданная с целью развития их креативных навыков и компетенции. Наш основной креативный фокус — будущее российской науки. Порой это рождает шутки на злобу дня. Редакционная политика телевизионного шоу Высшая лига КВН — это поле профессионального ведения ТТО “АМиК” и Первого канала. Мы счастливы быть частью большой КВН-овской семьи и дарить положительные эмоции всем группам его разнообразной аудитории», — сказал он.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео выступления команды «Сборная МАИ», где участники шутили над актуальными российскими событиями.
В частности, комики предлагали переводить рубли в юани «в целях безопасности», говорили о необходимости «православить науку» и представили компьютер с искусственным интеллектом «Чебурашка», на который было потрачено 7 млрд рублей. В числе прочего комики назвали инновационный центр «Сколково» «Осколково» и пошутили над тем, что один из участников «отмазывается как Иосиф Пригожин».
Также один из участников команды выкинул свой телефон, на который, по сюжету выступления, пришло уведомление от «Госуслуг».