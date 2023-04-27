15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкий амурский горал попал в фотоловушку приморского заповедника
Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес.
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В официальной группе во «ВКонтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появились кадры с редким животным — амурским горалом. Это парнокопытное млекопитающее из подсемейства козлиных семейства полорогих, похожее на козу.
Шерсть горалов имеет сероватый окрас, горло светлее, на спине вдоль позвоночника проходит темная полоса. Оба пола имеют короткие, изогнутые назад рога.
Как пишет администрация, амурский горал — чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу как «Уязвимый».
Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна. Российская популяция этих крайне скрытных животных раздроблена на мелкие группировки, одна из которых обитает на «Земле леопарда» в юго-западной части Приморья.
Недавно в фотоловушку приморского заповедника попал леопард Папы Римского. На кадрах хищник лакомится добычей.
Олеся Маевская