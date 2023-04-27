17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японские археологи нашли ритуальную маску, которой 1800 лет
Она сделана из кедра.
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В японской префектуре Осака нашли 1800-летнюю маску, пишет издание AllThatsInteresting. Артефакт был обнаружен в самом сердце руин Ниши-Ивата, в префектуре Осака, в ходе работ по расширению монорельсовой дороги в городе Хигасиосака.
Деревянная маска, вырезанная из кедрового дерева, имеет размеры около 30 сантиметров в высоту и 18 сантиметров в ширину, а также отверстия для глаз, рта и перфорированное отверстие, сохранившееся с одной стороны, которое, вероятно, предназначалось для веревки, которая удерживала маску на лице владельца. Вероятнее всего, артефакт относится к периоду Яёй (начало третьего века нашей эры), во время которого произошел переход населения японских островов к оседлому сельскохозяйственному образу жизни.
По словам Каору Терасавы, директора Исследовательского центра Макимукугаку в городе Сакурай в префектуре Нара, маска олицетворяла «дух головы» — божество в человеческом обличье, который представлял власть Окими. Термин «Окими» относится к правителю царства Ямато, политическому союзу влиятельных семей, расположенному на территории современной префектуры Нара и правившему с III по VII века.
Рядом с маской был найден некий деревянный инструмент, похожий на мотыгу, и фрагмент деревянного ведра для воды. Ученые думают, что все три предмета играли важную роль в сельскохозяйственных праздниках.
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Олеся Маевская