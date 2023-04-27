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Главные новости к вечеру 27 апреля
18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 27 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Турция и Россия оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома».

Блогер Блиновская задержана за неуплату 918 млн рублей налогов

Елена Блиновская стала третьим блогером с многомиллионной аудиторией, против которого с начала года возбудили уголовное дело о неуплате налогов.

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка»

Владелец марки — структуры похоронной ГК Ritual.ru — пока не решил как его использовать и даже признается, что для его индустрии — это «немножко на грани».

Россияне назвали достойный уровень пенсии

Достойной пенсией по старости россияне посчитали такую, которая более чем в два раза превышает среднюю страховую пенсию сейчас.

Суд запретил осужденному на пожизненное играть в тетрис

В суде пришли к выводу, что игра обладает признаками электронного носителя информации.

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