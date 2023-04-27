18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 27 апреля
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«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома».
Елена Блиновская стала третьим блогером с многомиллионной аудиторией, против которого с начала года возбудили уголовное дело о неуплате налогов.
Владелец марки — структуры похоронной ГК Ritual.ru — пока не решил как его использовать и даже признается, что для его индустрии — это «немножко на грани».
Достойной пенсией по старости россияне посчитали такую, которая более чем в два раза превышает среднюю страховую пенсию сейчас.
В суде пришли к выводу, что игра обладает признаками электронного носителя информации.