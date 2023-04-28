Дачникам дали совет, что сажать в майские праздники

Большинство российских дачников успевают к майским праздникам убрать мусор с участков и освободить многолетние растения от зимних укрытий. Рассаду тоже желательно полностью подготовить к началу длинных выходных и разместить ее, допустим, на веранде, советует Воронова. По ее словам, в первой половине мая огородникам нужно сосредоточиться на вскапывании грядок и посадке основных культур, иначе урожай не удастся получить вовремя.
«В первых числах мая сеем в открытый грунт самые холодостойкие растения, потому что у нас еще могут быть “черемуховые холода”. Так что сначала высаживаем морковь, горох, редиску, зелень», — сказала Воронова.
Первую половину майских праздников можно также посвятить тепличным растениям, отметила она.
«В теплицу можно высадить томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Даже если похолодает на улице, внутри все равно будет плюс», — считает Воронова.
Ближе к 9 мая можно переходить к картофелю и луку, продолжила эксперт.
«Когда земля прогреется сильнее, можно сажать лук-севок и картошку. Тыкву, кабачки, патиссоны можно высаживать не ранее 9—12 мая. Свеклу и фасоль тоже лучше сажать в эти даты, вместе с капустой», — порекомендовала Воронова.
Сажать томаты и огурцы в открытый грунт можно не ранее 15 мая, уверена она.
«После этого числа сажать безопаснее. Иначе, если похолодает хотя бы до минус одного, помидоры и огурцы пропадут: может быть, растение и не померзнет, но будет потом болеть и не даст урожая», — объяснила Ольга Воронова в интервью радио Sputnik.
Садоводам в начале мая необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев от вредителей и болезней, добавила эксперт.