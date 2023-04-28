Тест: cможете ли вы защитить себя от радиации 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
09:12 (мск), источник: © РИА Новости

Дачникам дали совет, что сажать в майские праздники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Какие работы рекомендуется проводить на дачном участке в майские праздники, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

Источник: © РИА Новости

Большинство российских дачников успевают к майским праздникам убрать мусор с участков и освободить многолетние растения от зимних укрытий. Рассаду тоже желательно полностью подготовить к началу длинных выходных и разместить ее, допустим, на веранде, советует Воронова. По ее словам, в первой половине мая огородникам нужно сосредоточиться на вскапывании грядок и посадке основных культур, иначе урожай не удастся получить вовремя.

«В первых числах мая сеем в открытый грунт самые холодостойкие растения, потому что у нас еще могут быть “черемуховые холода”. Так что сначала высаживаем морковь, горох, редиску, зелень», — сказала Воронова.

Первую половину майских праздников можно также посвятить тепличным растениям, отметила она.

«В теплицу можно высадить томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Даже если похолодает на улице, внутри все равно будет плюс», — считает Воронова.

Ближе к 9 мая можно переходить к картофелю и луку, продолжила эксперт.

«Когда земля прогреется сильнее, можно сажать лук-севок и картошку. Тыкву, кабачки, патиссоны можно высаживать не ранее 9—12 мая. Свеклу и фасоль тоже лучше сажать в эти даты, вместе с капустой», — порекомендовала Воронова.

Сажать томаты и огурцы в открытый грунт можно не ранее 15 мая, уверена она.

«После этого числа сажать безопаснее. Иначе, если похолодает хотя бы до минус одного, помидоры и огурцы пропадут: может быть, растение и не померзнет, но будет потом болеть и не даст урожая», — объяснила Ольга Воронова в интервью радио Sputnik.

Садоводам в начале мая необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев от вредителей и болезней, добавила эксперт.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Исход близок'. Что творится на ключевом участке фронта
'Подрезать русским крылья'. На Западе нашли способ переломить ход СВО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта