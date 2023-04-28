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10:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Как предотвратить появление колорадского жука?

Полосатый вредитель прочно окопался в России в конце далеких сороковых прошлого века.

Источник: РИА "Новости"

Если вести речь о глобальных мерах, то дело это трудное и не самое быстрое в воплощении. Однако игра стоит свеч.

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Первым делом не забывайте про севооборот. Каждый год меняйте место посадки картофеля. Помните про лучшего помощника огородника, про древесную золу. Перед посадкой и 2−3 раза после, до всходов, поливайте участок водным раствором золы. На 10 литров воды один килограмм древесной золы. При посадке картофеля в каждую лунку также добавляйте золу.

Еще одно правило, мульчируйте почву. Мульча не только затрудняет доступ колорадскому жуку к растениям, но и имеет еще некоторые плюсы в плане защиты от вредителя.

Колорадские жуки не переносят запах чистотела, поэтому мульча из него отпугнет их. Для этого достаточно просто разложить чистотел между грядками.

Также колорадский жук чувствителен к запаху соломы и сена, но мульча из них полезна не только этим. Она создает благодатную среду для врагов колорадского жука. Их не так много в природе, но они есть. Жужелицы, божьи коровки, богомолы и златоглазки не дадут разгуляться колорадскому жуку.

Продолжая тему с запахами, следует знать, что есть еще ряд культур, которые в отличие от пасленовых отпугивают колорадского жука. К ним относятся: лук, укроп, чеснок, кинза, горчица, бобы, фасоль, бархатцы, календула, пижма. Смешанные посадки этих культур с картофелем отпугнут вредителей. Высаживать их надо по периметру и немного внутри грядки. Чтобы быть уверенным в заградительных посадках, для них следует использовать сразу несколько растений, например, календула + кинза + яровой чеснок.

Для защиты картофеля от колорадского жука используйте ловушки. Они представляют собой стеклянные литровые банки с помещенными в них кусочками картофеля и картофельными очистками. Края банок смазываются картофельным соком и их вкапывают в землю по горловину. Попавшие в них жуки не в силах выбраться оттуда. Ловушки размещаем по периметру посадок.

И не забывайте регулярно окучивать картофель, рыхлить землю и удалять сорняки. Окучивание не только даст возможность растению образовывать дополнительные ростки, но и создает естественный барьер для колорадского жука.

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