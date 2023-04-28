Расчеты Росстата показали подорожание «шашлычного пикника»

Сходить на майский пикник стало дороже: стоимость шашлычной корзины выросла на 2,62−5,13% в зависимости от вида мяса, показали расчеты Росстата.
Расчет проводился на основе цен в нынешнем марте, изменение цен указано к марту прошлого года. В шашлычную корзину вошли сам шашлык (1,3 кг мяса, соль, черный перец и лук), а также овощи (картофель, огурцы, помидоры), майонез, кетчуп, хлеб, алкоголь (водка, вино, пиво) и безалкогольные напитки (лимонад, минеральная вода и сок).
Согласно подсчетам Росстата, сходить на пикник с шашлыком из свинины обойдется в 2432,24 ₽ — это на 2,62% больше по сравнению с прошлым годом. Пикник с шашлыком из курицы будет стоить 2200,30 ₽ (плюс 3,66%), из баранины — 2632,85 ₽ (плюс 4,88%), из говядины — 2786,58 ₽ (плюс 5,13%).
Свинина и куриные окорочка при этом подешевели — на 4,04 и 2,08% (508,21 ₽ и 276,28 ₽ за 1,3 кг соответственно). Говядина и баранина подорожали — на 6,49 и 5,81% (862,55 ₽ и 708,83 ₽).
Среди подорожавших товаров также:
Среди подешевевших товаров — картофель (минус 37,98%; 33,73 ₽ за килограмм), свежие помидоры (минус 2,20%; 195,62 ₽ за 0,8 кг) и перец черный горошком (минус 22,06%; 8,87 ₽ за 0,005 кг).
Цены рассчитаны на март. С 1 по 24 апреля потребительские цены в России выросли на 0,31%, следует из данных Росстата. За период с 18 по 24 апреля свинина подорожала на 1,2%, курятина — на 0,8%, баранина — на 0,3%, говядина — на 0,1%.