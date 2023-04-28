Редкий амурский горал попал в фотоловушку заповедника в Приморье Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Спецоперация на Украине
17:48 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от мяса и сахара

Некоторые люди убеждены, что употребление сахара и мяса портит красоту кожи и ускоряет процессы старения. Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, так ли полезно исключать из рациона эти продукты.

По словам медика, убравшие из рациона сахар люди действительно могут похвастаться внешним видом и состоянием кожи. Кроме того, пагубное влияние сахара на организм уже неоднократно было доказано: чрезмерное употребление сладкого провоцирует появление синяков под глазами и высыпаний на теле. Это происходит из-за того, что организм не может переработать такое количество глюкозы.

А вот полезен ли отказ от мяса, однозначно сказать нельзя, поскольку это натуральный белок и источник витаминов. Его дефицит в рационе может грозить анемией. Врач советует употреблять продукт в умеренном количестве и только в тушеном, отварном или запеченном в духовке виде.

Ни в коем случае нельзя отказываться от мяса детям, подросткам и спортсменам. У детей растущий организм, а для спортсменов белок — строительный материал.

Ирина Писарева
врач-диетолог

Людям старше 50 лет лучше ограничить употребление или отказаться от красного мяса. В таком случае можно перейти на морские продукты или белок растительного происхождения, так делали долгожители.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Раскрыт прогноз курса рубля на май: Какая интрига кроется в решении Центро
Топ-3 версии: Что означает телефонный звонок Си Цзиньпина Владимиру Зеленс
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровьеХорошие новости