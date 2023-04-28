Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от мяса и сахара

По словам медика, убравшие из рациона сахар люди действительно могут похвастаться внешним видом и состоянием кожи. Кроме того, пагубное влияние сахара на организм уже неоднократно было доказано: чрезмерное употребление сладкого провоцирует появление синяков под глазами и высыпаний на теле. Это происходит из-за того, что организм не может переработать такое количество глюкозы.
А вот полезен ли отказ от мяса, однозначно сказать нельзя, поскольку это натуральный белок и источник витаминов. Его дефицит в рационе может грозить анемией. Врач советует употреблять продукт в умеренном количестве и только в тушеном, отварном или запеченном в духовке виде.
Людям старше 50 лет лучше ограничить употребление или отказаться от красного мяса. В таком случае можно перейти на морские продукты или белок растительного происхождения, так делали долгожители.