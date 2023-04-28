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17:31 (мск), источник: Вокруг Света

В Англии нашли фишку для средневековой настольной игры, похожей на нарды

Такие развлечения были популярны в Европе со времен Римской империи.

Источник: Вокруг Света

Во время раскопок в графстве Бедфордшир команда археологов наткнулась на останки деревянного средневекового здания и систему ограждающих канав. В одной из канав была найдена крупная костяная фишка для популярной в Средние века настольной игры, напоминающей нарды или триктрак, сообщает издание cotswoldarchaeology.co.uk.

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Диаметр фишки, выточенной из челюстной кости крупного рогатого скота, составляет около шести сантиметров. Ее поверхность украшена концентрическими кругами и более мелкими кружочками с точками посередине. Ранее археологи уже находили аналогичные фишки в других местах Британии. Все они относятся к XI—XIII вв.екам нашей эры.

В те времена в Англии была популярна настольная игра табула, похожая на нарды и триктрак. В ходе состязания игроки по очереди кидают кости и двигают фишки по клеткам на доске в соответствии с выпавшим числом. Скорее всего, табула попала в Британию вместе с римлянами, у которых аналогичная игра называлась duodecim scripta.

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