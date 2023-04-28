16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тихом океане нашли подводный вулкан в форме кекса
Его высота составляет почти километр.
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Американская компания Saildrone, которая запустила в море беспилотник Saildrone Surveyor, поделилась новыми данными. В 322 километрах от побережья Калифорнии исследователи нашли необычный вулкан, напоминающий по форме гигантский кекс, пишет Live Science.
Миссией Saildrone Surveyor является картографирование океанского дна на глубину до 7000 м, а также измерение количества углерода и анализ биомассы в толще воды. В дальнейшем кроме научных исследований беспилотник сможет также выполнять задачи, связанные с безопасностью на море.
Высота найденного вулкана составляет 975 метров. И хотя официально подводными горами считаются объекты выше километра, океанографы хотят придать обнаруженной возвышенности этот статус.
Обычно у подводных гор покатые бока, как у Фудзиямы. Но этот вулкан действительно крутой — он поднимается с морского дна, как башня.
По мнению ученых, необычная форма вулкана объясняется быстрой и интенсивной вулканической активностью, либо скопившимся на горе морским органическим мусором — детритом. Также стоит отметить необычное расположение вулкана — это позволит ученым составить новую карту мест, где можно найти подобные объекты.
Недавно ученые установили причину серии мощных землетрясений в Антарктиде. Ею оказался подводный вулкан.
Олеся Маевская