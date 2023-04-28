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16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Патриарх лишил Андрея Кураева священного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. Об этом сообщил сам Кураев в личном Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Бывший диакон РПЦ опубликовал снимок документа, подписанного патриархом. Причиной извержения из сана, согласно указу, является нераскаяние Кураева.

«В связи с тем, что за более чем два года (…) Вы не проявили ни на словах, ни на делах, признаков раскаяния (…) прекращается действие упомянутого моратория (на издание указа об извержении из сана)», — говорится в указе.

В декабре 2020-го епархиальный суд лишил Кураева сана. Ранее его запретили в служении. Решение суда в силу не вступало. Причиной извержения из сана решений стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

В патриархии отмечали, что дисциплинарная комиссия рассматривала поведение Кураева еще в 2015 году, но его поведение не изменилось. Сам Кураев заявлял, что обвинения епархиального суда беспочвенны.

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