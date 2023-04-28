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Главные новости недели
19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

Суд поместил блогера Елену Блиновскую под домашний арест

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ. Ее обвиняют в неуплате налогов на общую сумму свыше 918 млн руб.

Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену

Статья 275 («Государственная измена») включает в себя шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, а также материально-технической помощи.

Донецк попал под массированный обстрел ВСУ

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что семь человек погибли в результате попадания снаряда по маршрутному автобусу.

Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году

Недавние опросы свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена.

Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом.

Турция и Россия оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил Эрдоган на церемонии.

Правительство отозвало законопроект о 30% НДФЛ для уехавших фрилансеров

Законопроект, внесенный вчера, 24 апреля, предполагал, что налог по ставке 30% будут платить некоторые уехавшие россияне в случае потери налогового резидентства.

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