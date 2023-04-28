19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ. Ее обвиняют в неуплате налогов на общую сумму свыше 918 млн руб.
Статья 275 («Государственная измена») включает в себя шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, а также материально-технической помощи.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что семь человек погибли в результате попадания снаряда по маршрутному автобусу.
Недавние опросы свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом.
Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил Эрдоган на церемонии.
Законопроект, внесенный вчера, 24 апреля, предполагал, что налог по ставке 30% будут платить некоторые уехавшие россияне в случае потери налогового резидентства.