Дети Габриэля Гарсиа Маркеса опубликуют его неизданный роман

Роман представляет собой сборник рассказов о 52-летней женщине, которая каждое 16 августа в течение 28 лет посещает могилу своей матери и однажды вступает в отношения с незнакомцем.
Биограф Маркеса Джералд Мартин рассказывал Associated Press, что первоначально эта история задумывалась как короткий рассказ, который должен был войти в книгу из четырех не связанных друг с другом историй.
Выход не публиковавшегося ранее романа Маркеса приурочат к десятилетию со дня его смерти. Книгу издадут на испанском языке, как ожидается, позже ее переведут на английский, французский, немецкий и арабский.
Маркес оставил работу над сборником в 2004 году в связи с проблемами со здоровьем. Как отмечает Periodico, о возможность публикации романа «Мы увидимся в августе» обсуждалась много раз, но печать книги стала возможна только после того, как Техасский университет, где хранились рукописи писателя, оцифровал свои фонды.
Гарсиа Маркес — знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель, нобелевский лауреат по литературе 1982 года.
Литератор — один из наиболее известных представителей направления «магический реализм», автор романов «Проклятое время», «Сто лет одиночества», «Любовь во время холеры» и других.
Писатель умер в Мехико 17 апреля 2014 года, на 88-м году жизни. Накануне врачи выписали Маркеса из клиники, куда он попал из-за легочной инфекции и обезвоживания организма. После пройденного курса лечения его выписали, опасений за жизнь прозаика у медиков не было. Позднее в прессе появилась информация, что литератор скончался по причине почечной недостаточности и последовавшим за ней респираторным заболеванием.