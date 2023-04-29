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12:19 (мск), источник: Life.ru

Названы новые даты выплаты пенсий в мае

В связи с грядущими майскими праздниками россиян предупредили об изменении графика выплат пенсий. Поэтому не стоит пугаться, если получите выплату не в срок, пишет РИА «ФедералПресс».

Источник: Reuters

Праздничными днями в этом году назначены 1, 8 и 9 мая, а 6 и 7 — совпадают с обычными выходными. Поэтому всем, кто ждёт пенсию в один из этих дней, она придёт даже чуть раньше. Так, например, тем, кто получает выплату 1 числа, деньги уже доставили — почтальоны заглянули к ним ещё вчера, 28 апреля.

По аналогии, получающие пенсию 6, 7, 8 или 9 мая, в День Победу, могут ждать её уже 5-го. При этом выплаты, поступающие в период с 2 по 5 мая (рабочие дни), будут перечислены в обычном режиме.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, почему могут недоплачивать пенсию. Одной из причин слишком низких выплат может быть неточность в документах. Чтобы исключить вероятность допущенной ошибки, нужно проверить все бумаги, рассказал юрист.

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