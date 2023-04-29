Певица Юлианна Караулова стала новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?»

Караулова призналась в интервью StarHit, что очень переживала перед началом съемок. Однако она помнит о том, что нравиться всем невозможно: артистка готовится к критике и планирует прислушиваться к зрителям, развиваться как ведущая.
Певица также отметила, что не будет так строго вести программу, как ее предшественник Дмитрий Дибров. Караулова планирует помогать участникам чувствовать себя в процессе комфортнее, но при этом не терять концентрацию.
Теперь «Кто хочет стать миллионером?» будет выходить на Первом канале каждую субботу в 18:20 по московскому времени. Дибров отказался комментировать свою замену, улетев на отдых с семьей в Египет.