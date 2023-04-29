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21:46 (мск), источник: Звук

Певица Юлианна Караулова стала новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?»

Поп-исполнительница Юлианна Караулова официально стала новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?» (1999-…). Артистка заменила на этом посту журналиста Дмитрия Диброва. Он вел программу последние 16 лет.

Источник: РИА "Новости"

Караулова призналась в интервью StarHit, что очень переживала перед началом съемок. Однако она помнит о том, что нравиться всем невозможно: артистка готовится к критике и планирует прислушиваться к зрителям, развиваться как ведущая.

Певица также отметила, что не будет так строго вести программу, как ее предшественник Дмитрий Дибров. Караулова планирует помогать участникам чувствовать себя в процессе комфортнее, но при этом не терять концентрацию.

Мне интересно играть с простыми людьми. Они впервые оказываются на телевидении, искренне волнуются, у каждого из них своя история. В студию приходят люди разных профессий из самых разных уголков нашей страны.

Юлианна Караулова

Теперь «Кто хочет стать миллионером?» будет выходить на Первом канале каждую субботу в 18:20 по московскому времени. Дибров отказался комментировать свою замену, улетев на отдых с семьей в Египет.

Полина Старцева

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